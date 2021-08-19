Altıeylül, tarımda verimliliği artırmak için bir araya geldi
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Altıeylül, tarımda verimliliği artırmak için bir araya geldi

Altıeylül, tarımda verimliliği artırmak için bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, DSİ Bölge Müdürü Nazmi Koçak ve yetkililer, Altıeylül Belediyesi'nde tarımsal sulama ile ilgili düzenlenen istişare toplantısında muhtarlar ile bir araya geldiler.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, DSİ Bölge Müdürü Nazmi Koçak ve yetkililer, Altıeylül Belediyesi'nde tarımsal sulama ile ilgili düzenlenen istişare toplantısında muhtarlar ile bir araya geldiler.

Türkiye'yi doyuran il Balıkesir, Balıkesir'i doyuran ilçe ise Altıeylül. 81 kırsal mahallesi bulunan Altıeylül'de sulama ise büyük bir öneme sahip. DSİ Bölge Müdürü Nazmi Koçak, Altıeylül Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Munis ve belediye başkan yardımcılarının da katıldığı istişare toplantısı, tarım şehri olan Altıeylül'e planlanan tarımsal sulama sistemleri, kanallar, yatırımlar ve tarımsal alanların daha işlevsel kullanımı açısından verimli bir toplantı olarak tamamlandı.

Tarımda verimliliği arttıracak konularda muhtarlar ile bir araya gelen ve toplantının ardından konuşan Başkan Hasan Avcı, "DSİ Bölge Müdürümüz Nazmi Koçak, İlçe Başkanımız Ömer Munis, başkan yardımlarımız ve muhtarlarımızla birlikte verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Tarım alanlarımız için hayati öneme sahip sulama sistemleri, DSİ Bölge Müdürlüğü'müzle müşterek yapacağımız çalışmalar ve Altıeylül'ümüze yapılacak birçok yatırımla ilgili istişarelerimizi gerçekleştirdik. DSİ Bölge Müdürümüze ve değerli muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Altıeylül, tarımda verimliliği artırmak için bir araya geldi
Altıeylül, tarımda verimliliği artırmak için bir araya geldi
Altıeylül, tarımda verimliliği artırmak için bir araya geldi
Altıeylül, tarımda verimliliği artırmak için bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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