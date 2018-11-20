Alternatif Bank, İstanbul Harbiye`deki Eski Genel Müdürlük Binasını 62 Milyon Liraya Sattı

AG Anadolu Grubu Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Alternatif Bank'ın İstanbul Harbiye'deki eski genel müdürlük binasını 62 milyon liraya sattığını duyurdu. Satış, tekstil sektörünün önemli oyuncularından Karadeniz Örme Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne yapıldı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Şirketimize ait İstanbul İli, Şişli İlçesi, Harbiye Mahallesi, 95 pafta, 1759 Adada kayıtlı taşınmaz (Alternatifbank A.Ş. eski genel müdürlük binası) 19.11.2018 tarihinde 62.000.000 TL peşin satış bedeli karşılığı Karadeniz Örme Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne satılmıştır. Söz konusu gayrimenkulün satışından elde edilecek kazancın şirketimiz finansal borçlarını azaltma stratejisine uygun olarak kullanılması planlanmaktadır" denildi.

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN BİRİ

Gayrimenkul fiyatlarının yüksek olduğu caddedeki binayı satın alan Karadeniz Örme AŞ de, tekstil sektörünün önemli oyuncularından biri konumunda. Karadeniz Örme Şirketler Grubu, tekstil sektörünün yanı sıra lüks konut sektöründe de projeler geliştirdi. Bu arada, satışa konu binada bulunan bankanın genel müdürlük binası ise, Sarıyer'e taşınmıştı.