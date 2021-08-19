Altekma, 10 genç voleybolcuyu kiralık verdi
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Altekma, 10 genç voleybolcuyu kiralık verdi

Altekma, 10 genç voleybolcuyu kiralık verdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Voleybol Efeler Ligi'ndeki İzmir temsilcilerinden Altekma, altyapıdan yetişen 10 voleybolcuyu tecrübe kazanmaları ve A takıma geçişlerini hızlandırmak adına Voleybol Erkekler 1'inci Ligi'nde yer alan Milas Belediyespor ve Jeopark Kula Belediyespor'a kiralık olarak gönderdi.

Voleybol Efeler Ligi'ndeki İzmir temsilcilerinden Altekma, altyapıdan yetişen 10 voleybolcuyu tecrübe kazanmaları ve A takıma geçişlerini hızlandırmak adına Voleybol Erkekler 1'inci Ligi'nde yer alan Milas Belediyespor ve Jeopark Kula Belediyespor'a kiralık olarak gönderdi. 

Geçen sezon A takım kadrosunda yer alan Berkant Mit, Emir Pınar, Emre Çalışkan, Kerem Yiğit, Emir Mermer ve Ulaş Dokumacı yeni sezonda Milas Belediyespor formasını giyecek. Aybora Özismim, Ataberk Gümüşsoy, Murat Al ve Arda Kara'nın ise yeni sezondaki adresleri Kula Belediyespor olacak. 

Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "10 oyuncumuz gelecekte Altekma profesyonel takımın temel taşını oluşturacak. Erkekler Voleybol 1'inci Ligi'nde maç eksiklerini giderecek ve tecrübe kazanacak olan oyuncularımız gelecek sezon bizim bünyemizde yollarına devam edecekler" dedi.


- İzmir
Altekma, 10 genç voleybolcuyu kiralık verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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