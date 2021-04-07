Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı
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Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı

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Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin eski kaleci antrenörü, ayrıca kaleci antrenörü hocası Alper Boğuşlu, iki öğrencisi Altay ve Uğurcan'ı kıyasladı. Boğuşlu, "Uğurcan'ın bu noktalara gelebileceğini görüyordum. İkisi de çok yetenekli. Altay'ın da sırası geldiğinde en iyi şekilde oynayacağını düşünüyorum Milli Takım'da. İkisi arasındaki tek fark yaş. Uğurcan 2 yaş büyük, daha tecrübeli" dedi.

Milli Takım'ın kalesinde rekabete giren Trabzonsporlu Uğurcan ile Fenerbahçeli Altay arasındaki kıyaslamada son olarak ikiliyi çalıştıran kaleci antrenörü Alper Boğuşlu yaptı. Boğuşlu, iki kaleci arasında farkın yaş olduğunu belirterek, "İkisi de kendi yaş gruplarının en iyileri. İkisi de çok yetenekli. Uğurcan'ın bu noktalara gelebileceğini görüyordum. Altay'ın da sırası geldiğinde en iyi şekilde oynayacağını düşünüyorum. Aralarındaki tek fark yaş, Uğurcan daha tecrübeli" dedi.

"İRFAN CAN DA VAR"

Boğuşlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Ayrıca İrfan Can Eğribayat da çok yetenekli bir kaleci. Onun da bu performansa ulaşacağı öngörüsünde bulunmuştum. O da gayet iyi devam etti. Daha da iyi devam edecektir. Altay ve Uğurcan, 5 büyük ligde oynayabilecek kalitede, bizi iyi temsil edecekler.

Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, iki kaleciyi kıyasladı, aralarındaki farkı açıkladı
Kaleci antrenörü Alper Boğuşlu
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 15:00:15. #1.15#
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