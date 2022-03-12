Altay umut tazeledi! İzmir ekibi, Yeni Malatyaspor'a geçit vermedi

Altay ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında Mustafa Denizli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan İzmir ekibi puanını 29'a yükselterek 17. sırada yer aldı.

ALTAY'DAN 3 MAÇTA 2 GALİBİYET

Altay'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada penaltıdan Marco Paixao kaydetti. Bu sonucun ardından Altay, oynadığı son 3 maçta 2. galibiyetini aldı ve 29 puanla 17. sırada yer buldu. Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada yer aldı. İzmir ekibi, gelecek hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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