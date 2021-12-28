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Altay, Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Altay, Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 30 Aralık Perşembe günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 30 Aralık Perşembe günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

Altay'da sakatlıkları bulunan Murat Akça, İbrahim Öztürk, Daouda Bamba ve Leandro Kappel takımdan ayrı çalıştı.

Altay, Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Altay, Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Altay, Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Altay, Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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