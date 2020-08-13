Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz: Bu yükü kaldırırım TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'da yeni sezon öncesi önemli takviyeler yapan yönetim, taraftarları Süper Lig hedefi için umutlandırırken, siyah-beyazlı takımın başına getirilen teknik direktör Yücel İldiz, şampiyonluk baskısını kaldırabileceğini vurguladı.

TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'da yeni sezon öncesi önemli takviyeler yapan yönetim, taraftarları Süper Lig hedefi için umutlandırırken, siyah-beyazlı takımın başına getirilen teknik direktör Yücel İldiz, şampiyonluk baskısını kaldırabileceğini vurguladı. Camiadaki Süper Lig beklentisinin göreve gelmesiyle birlikte daha da arttığını dile getiren deneyimli teknik adam, "Beklentiler çok yüksek. Bizim de gelmemizle daha fazla yükselmiş. Çok net bir şekilde bir ağırlık, bir yük var. Ama bizim sırtımız dayanıklı. Yük kaldırmayı severiz, hiç çekinmem. Ben ve ekibimle, oyuncu arkadaşlarımızla, başkanımız ve yönetimimizle, camiayla ve en önemlisi taraftarımızla beraber birlikteliği sağlarsak burada da hedefi yakalarız. Altay'ı ayağa kaldırıp meşaleleri yakıp Süper Lig'e taşırız" dedi.

Şampiyonluğu yakalamanın kolay olmayacağını söyleyen Yücel İldiz, "Bu grupta özellikle sabır çok önemli. İşin peşini bırakmamak, sezon sonuna kadar kovalamak gerekir. Futbolda iniş çıkış olabiliyor. Kriz dönemlerini iyi idare edebilmek önemli. Saha içi ve dışında takım olabilirsek bu camiayı yıllardan beri özlediği ve bulunması gereken lige taşımız oluruz" diye konuştu. Afyonkarahisar kampında 30 kişilik kadroyla çalıştıklarını belirten tecrübeli teknik patron, "Kadromuza katılacak çok değerli oyuncular var. Yönetim yoğun bir çalışma içinde. Özellikle ikinci etap kampına hedefe gidecek kadroyla başlamak önemli. İkinci etaptan itibaren tamamen lige yönelik çalışmalar yapacağız. Oyun şekli, fizik kalite, teknik ve taktik üzerine çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA