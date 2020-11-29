Altay, tecrübesiyle kazandı
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Altay, tecrübesiyle kazandı

29.11.2020 10:22 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:27
Altay, tecrübesiyle kazandı

Altay, TFF 1. Lig'de 16 günde oynayacağı 5 maçlık periyodun ilk engelini aşarak moral depoladı.

Altay, TFF 1. Lig'de 16 günde oynayacağı 5 maçlık periyodun ilk engelini aşarak moral depoladı. Siyah-beyazlılarda Paixao, 2 hafta aranın ardından gollerine devam etti.

TFF 1. Lig'de şampiyonluğun iddialı takımlarından Altay, 11. hafta maçında konuk ettiği Bursaspor'u Paixao (2) ve Ziya Alkurt'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Daha önce takımdaki korona virüs vakaları ve İzmir'deki deprem sebebiyle 2 maçı ertelenen ve yaklaşık 1 aydır tam kadro olarak sahaya çıkamayan Altay, Bursaspor maçıyla beraber yeniden havaya girdi.

İlk 11'de 3 değişiklik

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Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, takımın 16 günde oynayacağı 5 maçı düşünerek alışılagelmiş 11'den 3 değişiklik yaparak Bursaspor maçına çıktı. Kalede Burak Öğür'ün yerine Cihan Topaloğlu'na görev veren İldiz, stoperde ise Lokman Gör'ün yerine Berkay Sülüngöz'ü tercih etti. Altay'da en büyük sürpriz ise santrfor bölgesinde gerçekleşti. TFF 1. Lig'de 2 sezon üst üste gol kralı olan ve bu sezon da zirve yarışını önde götüren Paixao, yedek kulübesine çekilirken, deneyimli teknik adam Fransız santrfor Gnanduillet ile maça başladı.

Kral, golleriyle 3 puanı yazdırdı

TFF 1. Lig'de 2 maçtır gol atamayan Paixao, müsabakanın 58. dakikasında oyuna dahil oldu. Girer girmez sahada varlığını hissettiren Portekizli golcü, 69. dakikada Ziya Alkurt'un kestiği ortayı kafa vuruşuyla tamamlayarak takımını öne geçirdi. 78. dakikada bu kez penaltı kazandıran ve maçtaki 2. golünü atan Paixao, alınan 3 puanda söz sahibi oldu. Altay'da bir diğer dikkat çeken isim de Ziya Alkurt oldu. Başarılı kanat oyuncusu attığı golle takımını yeniden maça dahil ederken, Paixao'nun ilk golünde yaptığı asistle de takdir topladı.

İlk 11'ler arasında büyük yaş farkı

TFF 1. Lig'in en yaşlı takımına sahip olan Altay ve en genç 2 takımından biri olan Bursaspor'un sahaya çıkardıkları 11'lerdeki yaş ortalaması dikkat çekti. 30.3 yaş ortalamasıyla çıkan Altay ve 22.7 yaş ortalamasıyla maça başlayan Bursaspor arasında yaş farkı 7.6 oldu. Maçta sahanın en yaşlı ismi Altay'ın 39 yaşındaki stoperi İbrahim Öztürk olurken, en genç isimse Bursaspor'un golünü kaydeden 18 yaşındaki Kerem Şen. - İZMİR

Altay, tecrübesiyle kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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