İZMİR (İHA) - - Altay taraftarı, kulüplerinin 108. yaşını coşkuyla kutladı

İZMİR - Altay taraftarı, kulüplerinin kuruluşunun 108. yılını meşale şovu yaparak kutladı.

Türkiye'nin ve İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, 108. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kutlamalar çerçevesinde yüzlerce siyah-beyazlı tarafta, Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Tezahürat ve bestelerle gecenin sessizliğini bozan taraftarlar, kulübün kuruluş yılına ithafen saatler 19.14'ü gösterdiğinde birer birer meşaleleri yaktı. Yüzlerce meşalenin yanmasıyla coşku artarken, meşalelerin ışıkları geceyi aydınlattı. Büyük bir coşkuya sahne olan kutlamalarda taraftarlar takımları için tezahüratlar söyleyerek kutlamaya etkinliğini sonlandırdı.

"Bugünkü yerimizi hak etmiyoruz"

Kutlamalar esnasında bazı taraftarlar siyah-beyazlı takımın bulunduğu durum sebebiyle yönetime de tepki gösterdi. Taraftarlardan Murat Arı, Kuva-yi Milliye ruhuyla kurulan bir takımız. 108 yıllık kulübümüzün 52 yılına tanıklık ettik. Bugünkü yerimizi hak etmiyoruz. Bugün doğum günümüz olduğu için güzel şeyler söylemek isterdik ama hepimizin içi kanıyor. Yönetimde bulunan arkadaşlarımıza 'Ayrılıklar da sevdaya dahildir' demek istiyorum. Bizlerin yüreği bu şekilde çarpıyor, değerlendirmek onlara kalmış" dedi.

"108 yaşında da olsam yine Altaylıyım"

Taraftarlardan Levent Yılmazadam ise, "Biz ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne de Trabzonspor'uz. Biz İzmir'in en köklü kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran insanların, Fahrettin Altay'ların devamını getiren cevherleriz. Hepimiz birer Altaylıyız. Nice 108 yıllara. Biz bu yaşamı isterken doğru, dürüst ve mert bir şekilde yaşamak istiyoruz. 54 yaşındayım, 108 yaşında da olsam yine Altaylıyım. İzmir'in en büyük takımı Büyük Altaylıyım" diye konuştu.

"Biz ölelim Altay yaşasın"

Bir diğer taraftar Tolga Tuncel ise "Benim oğlumun ismi bile Altay. Biz, Büyük Altaylıyız ve kişilere zimmetli değiliz. Gözlerim doluyor. Koca kulüp gidiyor. Kişiler gelip geçer, Altay kalıcıdır. Biz ölelim Altay yaşasın" ifadelerini kullandı.