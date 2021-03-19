Altay-Menemenspor maçının ardından
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Altay-Menemenspor maçının ardından

19.03.2021 21:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:04
Altay-Menemenspor maçının ardından

TFF 1. Lig'de Menemenspor'u 3-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Osman Özköylü, aldıkları galibiyetle ilk 2'ye daha yakınlaştıklarını belirterek, "Bu şekilde devam etmek en büyük arzumuz." dedi.

TFF 1. Lig'de Menemenspor'u 3-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Osman Özköylü, aldıkları galibiyetle ilk 2'ye daha yakınlaştıklarını belirterek, "Bu şekilde devam etmek en büyük arzumuz." dedi.

Özköylü, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Müsabakaya iyi başladıklarını ve golü erken bulduklarını kaydeden Özköylü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha sonrasında oyunu daha iyi kontrol edebilirdik ama ilk yarı itibarıyla istediğimiz oyundan biraz uzaktık, biraz daha dağınıktık. Bu dağınıklıktan dolayı Menemenspor 2 pozisyona girdi. Oyunumuz böyle değil, böyle olsun istemiyoruz ama belki erken golün getirdiği rahatlık takım üzerinde biraz dağınıklığa sebep oldu. Bunu mutlaka ve mutlaka düzeltmek zorundayız. İkinci yarı konuşmalarımızdan sonra çok daha iyi, bizim istediğimiz gibi gerçek anlamda oynamak istediğimiz oyunu sergileyen bir takım vardı."

Kazanmanın çok önemli olduğunu aktaran Özköylü, "Oyuncu ve oyun kalitemiz ikinci yarı farkını gösterdi ve kazanmasını bildik. İkinci yarı çok kaçırdığımız pozisyon var, daha farklı bir maç olabilirdi ama önemli olan kazanmaktı. Çok mutluyuz, yolumuza devam ediyoruz. Şimdi ilk 2'ye biraz daha yakınız, bu şekilde devam etmek en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.

Recep Yazıcı: "Ders alacağız"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmada ortaya koydukları oyunun hakkının mağlubiyet olmadığını kaydeden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Net pozisyonlar bulduk. İlk yarıda 3 net pozisyonumuz var, dördüncü pozisyonumuzda top direkten döndü. Gol atamayınca rakibimizin rahat oynamasına fırsat vermiş olduk. Onun için ilk yarıyı mağlup bitirdik. İkinci devrede yaptığımız değişiklikler skoru değiştirmemize yetmedi. Biz bunlardan ders alacağız. Altay takımını kutluyorum. Bizim rakibimiz Altay değil, biz kümede kalmaya çalışan bir takımız. İyi oynayan, reaksiyon gösteren, kazançlı olduğumuz oyuncular da var. Bazı maçlara çok üzülünebilir, biz bu maça öyle bakmıyoruz."

Yazıcı, yedikleri golden önce aleyhlerine faul kararı verildiğini ancak o pozisyonda faul olmadığını savunarak, hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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