Altay - Kayserispor Süper Lig maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? 14 Ağustos Altay - Kayserispor nerede oynanıyor, hakemi kim?

Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Altay - Kayserispor arasında oynanacak. Peki, Altay - Kayserispor maçı bitti mi? Altay - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 14 Ağutos Altay - Kayserispor maçı hakkında bilgiler!

Süper Lig 2021-2022 sezonu başladı. Bugün yapılan maçlardan birisi Altay - Kayserispor arasında oldu. Futbolseverler Altay - Kayserispor maçının sonucunu ve golleri kim attı merak etti. Peki, Altay - Kayserispor Süper Lig maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? 14 Ağustos Altay - Kayserispor nerede oynanıyor, hakemi kim? Detaylar sizlerle.

ALTAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay - Kayserispor maçı 14 Ağustos Cumartesi saat 19:15 'de başladı.

ALTAY - KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Altay-Kayserispor maçı 3-0 Altay'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Maçta atılan goller şöyle:

Altay golleri:

8. dakika : Daouda Bamba

46. dakika : Daouda Bamba

86. dakika : Thaciano Mickael da Silva

ALTAY - KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak.