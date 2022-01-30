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Altay'ın yeni sportif direktörü Tuna Üzümcü oldu

AA, Mustafa Güngör - Spor
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Altay'ın yeni sportif direktörü Tuna Üzümcü oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da, yeni sportif direktör Tuna Üzümcü oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da, yeni sportif direktör Tuna Üzümcü oldu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kulübün altyapısında yetişen ve uzun yıllar siyah-beyazlı formayı giyen Tuna Üzümcü'nün, A Takım Sportif Direktörü görevine getirildiği belirtildi.

Tuna Üzümcü'nün 2005'e kadar Altay savunmasında görev yaptığının aktarıldığı açıklamada "O sezon Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne transfer olan Tuna Üzümcü, Beşiktaş, Bursaspor, Antalyaspor, Adanaspor, Samsunspor ve Denizlispor takımlarında forma giyerek futbolculu kariyerini noktaladı." denildi.

Önceki sportif direktör İbrahim Akın'a hizmetleri için teşekkür edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuna Üzümcü ise "Altay bizden görev bekliyorsa düşünecek zaman yoktur. Altay, Altaylıların omuzlarında yükselecek. Yıllarca formasını giydiğim kulübüme döndüğüm için çok mutluyum. Benim gibi bir çok Altaylı daha önümüzdeki dönemde yuvasına dönecek ve her şeyi Altaylılarla başaracağız." ifadelerini kullandı.

AA / Mustafa Güngör - Spor

Spor Toto Süper Lig, İbrahim Akın, Tuna Üzümcü, Altay, Spor, Haber

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