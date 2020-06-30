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Altay'ın puan kaybına tahammülü yok

Altay, TFF 1. Lig'in 31. haftasında konuk edeceği Osmanlıspor karşısında galibiyet hedefliyor.

Altay'ın puan kaybına tahammülü yok
30.06.2020 11:40 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:45

Altay, TFF 1. Lig'in 31. haftasında konuk edeceği Osmanlıspor karşısında galibiyet hedefliyor. Siyah-beyazlılar, bitime 4 hafta kala play-off yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Altay, yarın saat 20.00'de Osmanlıspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta sonunda Eskişehir deplasmanında 2 puan bırakan siyah-beyazlılar, play-off yarışındaki rakipleri Akhisarspor, Bursaspor ve Karagümrük'ün haftayı galibiyetle kapatmasıyla önemli bir avantajı yitirmişti. Ligde önceki hafta 3. sırada yer alan Altay, bu sonuçlarla beraber 6. sıraya kadar gerilemişti. Bu hafta ise düşme hattında mücadele eden Osmanlıspor'u ağırlayacak olan İzmir ekibi, puan kaybı yaşamak istemiyor. Osmanlıspor maçı öncesi siyah-beyazlılarda Kappel, Abdülkerim Bardakçı, Abdülhamit Yıldız kart cezaları nedeniyle, Gençer Cansev ise sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Öte yandan, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak da geçtiğimiz hafta Eskişehirspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle takımın başında yer alamayacak.

İki takımın 10. randevusu

Altay ve Osmanlıspor yarın oynanacak maçla beraber tarihlerinde 10. kez resmi müsabakaya çıkacak. Daha önce oynanan 9 maçta Altay 2, Osmanlıspor 3 galibiyet alırken 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda İzmir ekibi 15 gol atarken, Başkent ekibi 13 golle karşılık verdi. İzmir'de oynanan 5 maçtan ise Altay 1, Osmanlıspor 2 kez galibiyetle ayrıldı. 2 müsabakada da taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. İzmir'deki maçlarda Altay 10 kez rakip fileleri sarsarken, Osmanlıspor 8 gol atabildi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle sona ermişti.

Yarın saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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