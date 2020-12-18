Altay'ın konuğu Akhisarspor
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Altay'ın konuğu Akhisarspor

18.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:08
Altay'ın konuğu Akhisarspor

TFF 1'inci Lig'de son 2 maçını kazanarak Play-Off hattında 6'ncı sıraya yükselen Altay, yarın 4 haftadır kaybedip düşme barajına gelen 15'inci basamaktaki Akhisarspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 1'inci Lig'de son 2 maçını kazanarak Play-Off hattında 6'ncı sıraya yükselen Altay, yarın 4 haftadır kaybedip düşme barajına gelen 15'inci basamaktaki Akhisarspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Ege derbisinde Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Altay yükselişini sürdürmek, Akhisarspor ise tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için ter dökecek.

Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan sol bek Çağlar kadroda yer almayacak. İyileşen ancak antrenman eksiği olan orta saha oyuncusu Yekta'nın durumu maç saatinde netleşecek. Hafta içinde Bjarnason'un sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldığı yeşil-siyahlılarda ise Taha, Hasan Ali ve Kadir'in tedavileri sürüyor.Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflediklerini, Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz ise çıkışa geçmek istediklerini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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