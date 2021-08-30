Altay-Fenerbahçe maçının ardından
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Altay-Fenerbahçe maçının ardından

Altay-Fenerbahçe maçının ardından
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'de Altay'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, "Büyük bir takım ruhu sergiledik.

Süper Lig'de Altay'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, "Büyük bir takım ruhu sergiledik." dedi.

Pereira, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, yoğun bir haftanın sonunda önemli bir maça çıktıklarını söyledi. Finlandiya'da sentetik çimde UEFA Avrupa Ligi'ne gruplara kalma yolunda duygusal yükü ağır bir maçı kazandıklarını belirten Pereira, şöyle konuştu:

"O maçı tamamladıktan sonra İzmir seyahatimiz başladı. Büyük bir takım ruhu sergiledik. İlk 2 maçını kazanmış, çok öz güvenli, iyi motive olmuş, fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı iyi bir sonuç aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlar da takımla gurur duyuyordur. Bunca zorlu sürece rağmen başardıkları için oyuncularımı kutluyorum. Bu ruhla devam etmemiz gerekiyor."

Pereira, bir spor yorumcusunun kendisine genç oyuncuları oynattığı için "Che Guevara"ye benzettiğinin hatırlatılması üzerine "Bugüne kadar bu tarz bir isim takılmamıştı." dedi.

Üst üste alınan iyi sonuçlarda en büyük payın oyuncularda olduğunu kaydeden Pereira, "Çok iyi çalıştılar, hırslı, istekli şekilde oyun oynuyorlar. Daha yolun başındayız ama herkes birlik olmuş durumda. Tecrübeli isimler genç oyunculara destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Pereira, Mesut Özil'in fiziksel olarak bir sıkıntısı olduğu için kadroda yer almadığını söyledi.

İlk yarının ardından oyuncularına sahada boşlukları nerede bulabileceklerini açıklamaya çalıştıklarını kaydeden Pereira, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları uyguladığımızda gol pozisyonları bulduk. Bir şey planladık ve planlarımız iyi gitti. İlk yarıdaki oyun belki benim hatamdı, topu tutan çeviren sahip olan bir takım olmak istiyoruz. İkinci yarı bunu başardık. 2 gol bulduk, daha fazlasını da bulabilirdik. Planımız tuttu, her zaman böyle olmaz belki ama bugün planlarımız tuttu."

Pereira, Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyada kendisinin fotoğrafını paylaşarak "Vardır bir bildiği" yazdığının hatırlatılması üzerine, "Onlara kalpten teşekkür ediyorum, zor zamanlarımız da olacaktı ama biz birlik olursak, takım, taraftar başkan birlik olursak, sezon sonunda hedefimizi kutlamak için sebeplerimiz olacaktır diye düşünüyorum. Yarın aynı zamanda önemli bir gün Zafer Bayramı. Türk halkının Zafer Bayramı'nı da kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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