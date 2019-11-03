Altay'dan fren

03.11.2019 12:36

TFF 1'inci Lig'de ilk 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Altay, son 2 haftada üst üste 2 mağlubiyet alarak düşüşe geçti.

Geçen hafta Ekol Göz Menemenspor'a 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, dün deplasmanda zirve yarışı veren Hatayspor'a 3-2 boyun eğerek İzmir'e eli boş döndü. Bu sezon ilk kez üst üste iki maç kaybeden İzmir temsilcisi, ilk kez bir deplasman maçından puan çıkaramadı. Son 2 müsabakada kalesinde 5 gol gören Altay, savunmada sınıfta kaldı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Basit golleri aza indirmemiz gerekiyor. İkinci yarıdaki oyundan memnunum. Sadece bir maçı kaybettik, sezonu kaybetmedik" dedi. Son 2 haftada 6 puan kaybederek liderliğe yükselme fırsatını kaçıran siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta evinde Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezası sona eren stoper Abdülkerim takıma dönecek. Sakatlığı bulunan sağ bek Erhan'ın durumu hafta içinde yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

Kaynak: DHA

- İzmir