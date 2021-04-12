Altay'da Özköylü Süper Lig'e inanıyor

TFF 1'inci Lig'de evinde Beypiliç Boluspor'a 1-0 yenilerek ilk 2 yarışında yara alan Altay'da teknik direktör Osman Özköylü, Süper Lig'e çıkacaklarına inancının tam olduğunu vurguladı.

TFF 1'inci Lig'de evinde Beypiliç Boluspor'a 1-0 yenilerek ilk 2 yarışında yara alan Altay'da teknik direktör Osman Özköylü, Süper Lig'e çıkacaklarına inancının tam olduğunu vurguladı. Bitime 5 maç kala ikinci sıradaki Samsunspor'un 4 puan gerisine düşen siyah-beyazlılarda, "Bu takım ligin en iyi oynayan takımı. Herkesin parmakla gösterdiği bir takım" diyen deneyimli teknik adam, "Talihsiz bir yenilgi aldık, bunu beklemiyorduk. Futbolun içinde böyle mağlubiyetler var. Biz yine ayaktayız. Yıkılmadık, yılmayacağız. Kalan 5 maçımızı kazanacak gücümüz, oyun ve oyuncu kalitemiz var. Rakiplerin hata yacağını düşünüyoruz. Bizim hata şansımız kalmadı, 5'te 5 yapıp hedefe ulaşacağız" diye konuştu.

Boluspor karşısında aldıkları mağlubiyetin bir anlamda iyi olduğunu ifade eden Osman Özköylü, "Ayaklarımızın yere sağlam basması adına, telafisinin mümkün olması adına bu yenilgide hayır arayacağız. Vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. Çok güçlü, çok iyi mücadele eden bir takımız. Süper Lig seviyesinde oynayan bir takımız. Bu mağlubiyet nazar boncuğu olsun. Bütün Türkiye Altay takımını konuşuyordu. Nazara inanırım, göze geldik. Futbolcu arkadaşlarıma inanıyorum. Harika bir takımımız var, harika bir başkan ve oyunculara sahibiz. Biz bu işi başaracağız, kimsenin endişesi olmasın. Altay'ı sevenler umudunu kesmesin. İlk 2'den Süper Lig'e Allah'ın izniyle çıkacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ