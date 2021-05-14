SPOR Altay'da Mustafa Denizli'den saygı duruşu

Altay'da Mustafa Denizli'den saygı duruşuMustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, kulübün efsane başkanlarından Mazhar Zorlu'nun 17'nci ölüm yıldönümü ve kulübün sembol isimlerinden eski yönetici Prof. Dr.

Altay'da Mustafa Denizli'den saygı duruşu

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, (DHA)

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, kulübün efsane başkanlarından Mazhar Zorlu'nun 17'nci ölüm yıldönümü ve kulübün sembol isimlerinden eski yönetici Prof. Dr. Orhan Cura'nın vefatının 1'inci yıldönümü nedeniyle bu sabah yapılan antrenman öncesi siyah-beyazlı futbolcularla birlikte yeşil sahanın santra yuvarlağında 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Mazhar Zorlu ve Orhan Cura için yapılan anma sonrası camiaya mesaj veren Mustafa Denizli, "Bugün benim için gerçekten çok özel bir gün. Yıllar sonra camiaya dönmüş olmam ve bu camiaya bir katkıda bulunabilmek benim hayattaki en büyük idealim" diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulüpte 18 yıl forma giyen teknik patron Mustafa Denizli, "Bu yıl inşallah bu idealimizi gerçekleştirirken, tabii ki anıları paylaşmamak mümkün değil. Tam 55 yıl önce benim bu camiadan içeri adım atmamı sağlayan ve bana bu konuda her türlü desteği, yardımı esirgemeyen rahmetli Prof. Dr. Orhan Cura'nın ölüm yıldönümü. Aynı zamanda değerli başkanlarımızdan Mazhar Zorlu Beyefendi'nin ölüm yıldönümü. Bu iki değerli insanın, ölüm yıldönümlerinde kendilerini rahmetle ve minnetle anıyorum. Bunun yanında bana bu uzun yıllar içerisinde başkanlık yapmış olan Esin Özgener, Erdoğan Tözge, Rıdvan Burteçin, Hayri Yorgancıoğlu, Alaattin Özbulu gibi başkanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

"RUHLARINI RAHATLATMAK İÇİN"

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kulübe hizmet etmiş, saha içinde ve saha dışında bütün değerli Altaylıları, rahmete kavuşmuş olanlara, tanrıdan tekrar rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. İnşallah onların ruhlarını rahatlatmak için bu yıl elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Özellikle benim için bu vazgeçilmez bir duygu. Bütün gençliğimin geçtiği bu camiayı tekrar layık olduğu yerde görmek inşallah hepimize nasip olur. Allah bu günleri bizden esirgemesin. Tabii ki Allah'ın bu lütfuna mahzar olmak için bizim de çok çalışmamız lazım. Her şeyimizle bütün donanımlarımızı önümüzde oynayacağımız maçlara taşımamız lazım. Taşıyacağımızdan da en ufak bir şüphem yok. Allah hiçbirimizin ayağını yan bastırmasın" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı