Altay'da Murat korkuttu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay'da Murat korkuttu

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altay'da Murat korkuttu

SÜPER Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da stoper Murat Akça, antrenmanda talihsizlik yaşadı.

GAZİANTEP (DHA) -

SÜPER Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da stoper Murat Akça, antrenmanda talihsizlik yaşadı. Sol kanat Erhan Çelenk'le çıktığı bir hava topu mücadelesinde darbe alan 31 yaşındaki savunmacı kendisini yerde buldu. Çenesi 2 santimetre açılan Murat, estetik bandı ile tedavi edildi. Altay defansının vazgeçilmezlerinden biri olan Murat, tedavisinin ardından takımla çalışmalara devam ediyor. Gurbetçi oyuncunun Gaziantep deplasmanında forma giymesinde sakınca olmadığı bildirildi.

Geçen sezon devre arasında Yeni Malatyaspor'dan transfer olduğu siyah-beyazlı takımla 1'inci Lig'de kupa kaldırarak Süper Lig'e geri dönen Murat Akça, ilk 7 karşılaşmada ilk 11'de yer alırken, toplam 586 dakikada sahada kaldı. Kariyerinde Süper Lig'de 92 müsabakada forma giyen Murat'ın İzmir temsilcisi ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan Thiam'ın cezasının sona erdiği Altay'da Rayan iyileşirken; Poko, Rodriguez ve Eren'in tedavileri sürüyor. Üç futbolcunun Gaziantep önünde riske edilmemesi bekleniyor.

DENİZ KADAH BABA OLDU

Altay'ın forvet oyuncularından Deniz Kadah, baba olma sevinci yaşadı. Eşi Bahar Kadah'ın doğumu için izin alarak Almanya'ya giden deneyimli golcü sosyal medya hesabından, "Hayatımıza hoş geldin oğlum. Çok mutluyuz" paylaşımı yaptı. Kadah çifti, dünyaya gelen oğullarına Dalyan ismini koydu. Siyah-beyazlı kulüpten, "Son transferimiz tribüne" başlığıyla yapılan açıklamada, "Büyük Altay Ailesi olarak Bahar ve Deniz Kadah çiftini kutlar, Dalyan bebeğe sağlıklı bir ömür dileriz" ifadelerine yer verildi.

İKİ GENÇ MİLLİ TAKIMDA

Altay altyapısından yetişip A takım kadrosunda yer alan Kazımcan Karataş ve Cem Özgener, genç milli takımlara davet edildi. Kazımcan, U19 Milli Takımı'nın 8 Ekim ve 11Ekim'de Üsküp'te Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçları için, Cem ise U18 Milli Takımı'nın 8-12 Ekim tarihleri arasında Romanya'da katılacağı hazırlık turnuvası için ay-yıldızlı ekibe katılacak. U18 Milli Takımı, İspanya, Portekiz ve Romanya ile karşı karşıya gelecek.


Altay'da Murat korkuttu

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
'Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir' diyen Altaylı Kappel özür videosu paylaştı: Lafım çarpıtıldı, dava açacağım

"Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir" diyen Altaylı Kappel özür videosu paylaştı: Lafım çarpıtıldı, dava açacağım

 Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlıları kızdıracak yorum: Ajax, 9-0 kazanabilir

Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlıları kızdıracak yorum: Ajax, 9-0 kazanabilir
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Sezai Temelli Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Şevval Şahin Gülben Ergen Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Lionel Messi Mehmet Topal Sergen Yalçın Alex Teixeira Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Altay'da Murat korkuttu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 13:01:37. #1.17#