Altay'da görevden alınan İbrahim Akın tepkili

SPOR Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da sportif direktörlük görevine son verilen İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile yönetime tepki gösterdi. Kulüpte dönem dönem yapılan yanlışlara sessiz kalmaması nedeniyle işiyle tehdit edildiğini iddia eden İbrahim Akın, "Çünkü Altay menajerlere yem edilemeyecek kadar köklü değerlere sahip bir kulüptür. Bu sene her şey yolunda giderken oyuncularımıza ödemeleri yapılmadı. Takımdaki motivasyona zarar verildi. Geçmişteki hatalı transferlerin, neredeyse hiç forma giymemiş oyunculara ödenen yüksek meblağlı anlaşmaların bedelini Süper Lig'de transfer cezası olarak ödedik" ifadelerine yer verdi.

"Altay'ımızın efsanelerinden biri olan Mustafa Denizli hocayla fotoğraf paylaştığım için başkan ve yönetimden tepki aldım" diyen İbrahim Akın şöyle devam etti: