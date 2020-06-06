Altay'da Gençer gün sayıyor TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da bu sezon çapraz bağlarının kopması nedeniyle ameliyat olarak futbola ara veren Gençer Cansev, yeşil sahalara dönmek için sabırsızlanıyor.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da bu sezon çapraz bağlarının kopması nedeniyle ameliyat olarak futbola ara veren Gençer Cansev, yeşil sahalara dönmek için sabırsızlanıyor. İzmir'de 4 Aralık 2019'da Trabzonspor'la oynanan Türkiye Kupası maçında talihsiz bir sakatlık geçiren tecrübeli stoper, 1, 2 hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Uzun süre tedavi gördüğünü ve durumunun çok iyi olduğunu belirten Gençer, "Zor bir dönemden geçtim. İlk etapta tedavi süreci zor geçti. Psikolojik olarak da etkilendim. Şimdi her şey daha kolay. Temmuz ayının başında tam anlamıyla hazır olacağımı düşünüyorum. Ben son 4 maçta oynayacakmış gibi hazırlanıyorum, takdir teknik ekibin olacak" diye konuştu.

"DOKTORUM AMELİYAT OLMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİĞİNDE BÜYÜK ŞOK YAŞADIM"Sakatlandığı sırada yürüyerek sahadan çıktığını belirten Gençer, "Kulüp doktorumuz dahil kimse çapraz bağ sakatlığı beklemiyordu. MR'da kopuk gözüküyordu ancak dizimi güçlendirebiliriz diye düşündük. İstanbul'da doktorum Mustafa Karahan ameliyat olmam gerektiğini söylediğinde büyük şok yaşadım. Yanımda olan eşim ağlamaya başladı. Ben de doktorumun yanından ayrılıp arabama bindiğimde durumu idrak ettim ve göz yaşlarımı tutamadım. Bir hafta sonra ameliyat oldum. İlk bir ay çok zordu. Sağ olsunlar ailem, taraftarımız, yönetimimiz, arkadaşlarım her zaman yanımdaydı. Ayağa kalkamamak, ayağını kıpırdatamamak çok üzücüydü. Fizik tedavi ile sabah akşam günde 6-7 saat çalıştım" dedi."SÜPER LİG YARIŞINDA TAKIMI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMEDİM"Tedavi sürecinde takım arkadaşlarını hiç yalnız bırakmadığını kaydeden deneyimli savunmacı, "Değneklerle yürümeye başladığımda idmanı ziyaret ettim. Bursa deplasmanına özel aracımla gittim. Takım arkadaşlarım bana çok destek vermişti, ben de onları Süper Lig yarışında yalnız bırakmak istemedim. Soyunma odasındaki bir sözümün onları motive edebileceğini düşündüm. Bana manevi açıdan çok destek verdiler" şeklinde konuştu. "EN KÖTÜ PLAY-OFF'A KALIRIZ"

Süper Lig için iddialı olduklarını söyleyen Gençer, "Yalçın hocanın gelmesiyle iyi bir ivme yakaladık. Şampiyonluk ortalamasıyla gidiyorduk. Takım çok iyi çalışıyor. Süper Lig'e ilk 2'den çıkabileceğimizi düşünüyorum. En kötü Play-Off'a kalırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA