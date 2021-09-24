Altay - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Eylül Cuma Altay - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? - Haberler
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Altay - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Eylül Cuma Altay - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

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Altay - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Eylül Cuma Altay - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 6. haftasında Altay, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Altay - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Eylül Altay - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Altay - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Eylül Altay - Beşiktaş maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...

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Altay - Beşiktaş maçı 24 Eylül Cuma günü saat 20:00 'da başladı.

Altay - Beşiktaş maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

Maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Maçta Beşiktaş 1-0 önde. Altay maçı 2-1 kazandı. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.

Beşiktaş'ın attığı goller:

  • 47. dakika : Güven Yalçin

Altay'ın attığı goller:

  • 57. dakika : Leandro Kappel
  • 88. dakika : Daouda Bamba

Maç şuanda 2-1 oldu. Altay 2-1 önde.

MAÇ SONUCU : 2-1

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

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Altay - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Eylül Cuma Altay - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

Maç, İzmir'da, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Maçı Fırat Aydınus yönetiyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Altay: Lis, Cebrail, Murat, Björkander, Naderi, Aka, Zeki, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba

Beşiktaş: Mert, N'Sakala, Atiba, Serdar Saatçı, Rıdvan, Souza, Salih, Pjanic, Gökhan, Oğuzhan, Kenan

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Haber: Altay - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Eylül Cuma Altay - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? - Haberler
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