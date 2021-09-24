Altay - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Eylül Cuma Altay - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?
Süper Lig'in 6. haftasında Altay, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Altay - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Eylül Altay - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Altay - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Eylül Altay - Beşiktaş maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
Altay - Beşiktaşmaç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24Eylül Altay - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Altay - Beşiktaş kaç puanda? Altay - Beşiktaş ilk 11'de kimler var? Altay - Beşiktaş ligde kaçıncı sırada? Altay - Beşiktaş maç özeti yayınlandı mı?
Altay - Beşiktaş maçı 24 Eylül Cuma günü saat 20:00 'da başladı.
Altay - Beşiktaş maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maçta Beşiktaş 1-0 önde. Altay maçı 2-1 kazandı. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.
Beşiktaş'ın attığı goller:
- 47. dakika : Güven Yalçin
Altay'ın attığı goller:
- 57. dakika : Leandro Kappel
- 88. dakika : Daouda Bamba
Maç şuanda 2-1 oldu. Altay 2-1 önde.
MAÇ SONUCU : 2-1
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
ALTAY-BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Maç, İzmir'da, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Fırat Aydınus yönetiyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Altay: Lis, Cebrail, Murat, Björkander, Naderi, Aka, Zeki, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba
Beşiktaş: Mert, N'Sakala, Atiba, Serdar Saatçı, Rıdvan, Souza, Salih, Pjanic, Gökhan, Oğuzhan, Kenan