Altay - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Eylül Cuma Altay - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

Altay - Beşiktaşmaç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24Eylül Altay - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Altay - Beşiktaş kaç puanda? Altay - Beşiktaş ilk 11'de kimler var? Altay - Beşiktaş ligde kaçıncı sırada? Altay - Beşiktaş maç özeti yayınlandı mı?

ALTAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay - Beşiktaş maçı 24 Eylül Cuma günü saat 20:00 'da başladı.

ALTAY-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay - Beşiktaş maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

ALTAY-BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

ALTAY-BEŞİKTAŞ MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Beşiktaş 1-0 önde. Altay maçı 2-1 kazandı. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.

Beşiktaş'ın attığı goller:

47. dakika : Güven Yalçin

Altay'ın attığı goller:

57. dakika : Leandro Kappel

88. dakika : Daouda Bamba

Maç şuanda 2-1 oldu. Altay 2-1 önde.

MAÇ SONUCU : 2-1

ALTAY-BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

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ALTAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İzmir'da, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Maçı Fırat Aydınus yönetiyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ALTAY-BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11

Altay: Lis, Cebrail, Murat, Björkander, Naderi, Aka, Zeki, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba

Beşiktaş: Mert, N'Sakala, Atiba, Serdar Saatçı, Rıdvan, Souza, Salih, Pjanic, Gökhan, Oğuzhan, Kenan

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