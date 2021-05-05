Altay Bayındır, çalışmalarına ara vermiyor
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Altay Bayındır, çalışmalarına ara vermiyor

Altay Bayındır, çalışmalarına ara vermiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Geçtiğimiz günlerde el bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Altay Bayındır, bireysel olarak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde el bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Altay Bayındır, bireysel olarak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Başakşehir maçı öncesi idmanda bileğinden sakatlanan ve oluşan kırık sonrası 18 Nisan'da ameliyat olan Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, idmanlarına ara vermiyor. 1 Mayıs'ta bireysel olarak çalışmalara başlayan tecrübeli eldiven, bugün takımın izinli olmasına rağmen Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne bireysel olarak çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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