Altay antrenmanında korkutan sakatlık! Murat Akça'nın çenesi açıldı - Haberler Spor
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Altay antrenmanında korkutan sakatlık! Murat Akça'nın çenesi açıldı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Altay antrenmanında korkutan sakatlık! Murat Akça'nın çenesi açıldı

Süper Lig ekibi Altay antrenmanında korku dolu anlar yaşandı. Erhan Çelenk ile hava topu mücadelesinde darbe alan Murat Akça'nın çenesi 2 santimetre açıldı. Estetik bandıyla tedavi edilen Murat'ın, Gaziantep maçında oynayabileceği belirtildi.

Erhan Çelenk'le çıktığı bir hava topu mücadelesinde darbe alan 31 yaşındaki savunmacı kendisini yerde buldu. Çenesi 2 santimetre açılan Murat, estetik bandı ile tedavi edildi.

Altay defansının vazgeçilmezlerinden biri olan Murat, tedavisinin ardından takımla çalışmalara devam ediyor. Gurbetçi oyuncunun Gaziantep deplasmanında forma giymesinde sakınca olmadığı bildirildi.

Altay antrenmanında korkutan sakatlık! Murat Akça'nın çenesi açıldı

RİSKE EDİLMEYECEKLER

Öte yandan Thiam'ın cezasının sona erdiği Altay'da Rayan iyileşirken; Poko, Rodriguez ve Eren'in tedavileri sürüyor. Üç futbolcunun Gaziantep önünde riske edilmemesi bekleniyor.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haber: Altay antrenmanında korkutan sakatlık! Murat Akça'nın çenesi açıldı - Haberler Spor
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