Altay 2-1 Boluspor
Karşılaşma öncesinde, Van'daki çığ felaketinde şehit olan askerler ve hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Karşılaşma öncesinde, Van'daki çığ felaketinde şehit olan askerler ve hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Şahan Yılmaz, Kemal Mavi
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakçı, Kappel (Dk.48 Kerim Avcı), Tavares (Dk. 46 Yılmaz Özeren), Özgür Özkaya, Turgut Doğan
Şahin (Dk. 83 Martires), Putsila, Paixao, Adamu, Cenk Özkacar
Boluspor: Mosquera, Adilehou, Gökhan Sazdağı, Arif Morkaya, Halilovic, Emre Öztürk (Dk. 28 Fethi Özer), Kidric, Hayrullah Bilazer, Mustafa Durak (Dk. 85 Melih Okutan), Dzon (Dk. 61 Mustafa Eskihallaç), Burak Bekaroğlu
Goller: Dk. 49 Yılmaz Özeren, Dk. 87 Paixao (Altay), Dk. 30 Burak Bekaroğlu (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 71 Gökhan Sazdağı (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 3 Cenk Özkacar, Dk. 47 Turgut Doğan Şahin, Dk. 70 Yılmaz Özeren (Altay), Dk. 45 Dzon, Dk. 45 4 Hayrullah Bilazer, Dk. 67 Mustafa
Durak, Dk. 78 Mustafa Eskihallaç, Dk. 83 Mosquera (Boluspor)