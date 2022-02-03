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Altaş Denizlispor, Veton Tusha ile yollarını ayırdı

AA, Sebahatdin Zeyrek - Spor
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Altaş Denizlispor, Veton Tusha ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da forma giyen Kosovalı oyuncu Veton Tusha, takımdan ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da forma giyen Kosovalı oyuncu Veton Tusha, takımdan ayrıldı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Tusha ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Mehmet Uz, Tusha'ya katkılarından ötürü teşekkür ettiğini belirterek, "Futbol hayatına ülkesinde devam etme kararı alan Veton Tusha'nın talebi, teknik heyetin de onayıyla yolları ayırma kararı aldık. Veton Tusha kulübümüzde görev yaptığı süre içerisinde elinden gelen mücadeleyi göstermiş ve hizmet etmiştir. Bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Denizlispor altyapısına 2020-2021 sezonu başında transfer edilen Veton Tusha ile 15 Ocak 2021'de profesyonel sözleşme yapılmıştı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor

Denizlispor, Spor Toto, Mehmet Uz, Futbol, Spor, Haber

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