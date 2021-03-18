Alt coinler nedir? Yeni çıkan Alt coinler neler? Altcoinler artıları ve eksileri

Altcoin, Bitcoin'e alternatif bir kripto para birimi veya sanal para birimidir. Her altcoin kendi kurallarına göre çalışır. Peki, Alt coinler nedir? Yeni çıkan Alt coinler neler? Altcoinler artıları ve eksileri

Altcoinler Nedir?

Altcoinler, Bitcoin'in alternatifleridir. Bunlar cryptocurrencies o güvenli eşler arası işlemlere açık blockchain adı verilen bir teknoloji kullanır. Altcoinler, farklı kullanıcılara hitap etmek için kuralları biraz değiştirerek Bitcoin'in başarısı üzerine inşa edilir.

Altcoinler Nasıl Çalışır?

Genel olarak konuşursak, altcoinler orijinal Bitcoin'e çok benzer. Özel bir anahtar kullanarak, dijital cüzdanınızdan başka bir kullanıcının cüzdanına ödeme gönderebilirsiniz. Bunun gibi bir kripto para biriminde , işlemlerin kalıcı ve halka açık olarak kaydedildiği bir blok zinciri veya kayıt defteri vardır, bu nedenle borsalar gerçeğin ardından değiştirilemez veya reddedilemez. ? Blok zinciri, bloklardaki işlemleri onaylayan matematik kanıtlarıyla güvence altına alınmıştır.

Altcoin ve Bitcoin

Altcoinler Bitcoin ile aynı kurallara uymaz. Örneğin, Bitcoin yalnızca her 10 dakikada bir bitcoin çıkarır veya üretirken, Litecoin adı verilen bir altcoin her 2,5 dakikada bir para üretecektir. Bu, Litecoin'in ödemeleri daha hızlı işleyebilmesini sağlar. Litecoin ayrıca 84 milyon litecoin üretecek, Bitcoin ise yalnızca 21 milyon bitcoin üretecek.

Litecoin ayrıca madencilik için bitcoin'den farklı bir dizi kural kullanır . Bitcoinler madencilik için maliyetli donanım gerektirirken, litecoinler ortak bilgisayar donanımı ile çıkarılabilir.

Litecoin, piyasadaki binlerce altcoin'den sadece biridir. Bazı altcoinler, Bitcoin'in 100 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmasalar da, Bitcoin'in popüler alternatifleri olarak öne çıkıyor.

Birkaç altcoin örneği şunları içerir:

Ethereum

Dalgalanma

Kısa çizgi

Litecoin

NEM

Monero 6?

Altcoinlerin Artıları ve Eksileri

Artıları

Bitcoin'in kusurlarını iyileştirin

Rekabet sağlayın

Düşük işlem ücretleri

Eksileri

Değer çok değişken

Dolandırıcılık ve dolandırıcılık potansiyeli yüksek

Bitcoin'in kusurlarını iyileştirin: Altcoinler genellikle, ister hız, madencilik maliyeti veya başka bir faktör olsun, Bitcoin çerçevesinde algılanan bir eksikliği gidermek için tasarlanmıştır.

Rekabet sağlayın: Bitcoin'in çalıştığı kuralları değiştirerek, altcoin yaratıcıları Bitcoin sistemine yeni rakipler için yer açarlar.

Düşük işlem ücretleri: Güvenli blok zinciri teknolojisine ek olarak altcoinleri bir ödeme yöntemi olarak kullanmanın avantajlarından biri, her işlem için nispeten düşük işlem ücretleridir.

Değer çok değişken: Bir yatırım olarak, altcoinler çok yenidir ve değerleri büyük ölçüde değişebilir.

Dolandırıcılık ve dolandırıcılık için yüksek potansiyel: Altcoinler, Bitcoin'de olduğu gibi, genellikle dolandırıcılık ve diğer dolandırıcılık planlarının konusudur.

Altcoin Türleri

Altcoinler bazen meraklıların projeleridir ve bazen tamamen yeni işletmelerin temelini oluşturur. Hatta mesajlaşma uygulamalarından çevrimiçi pazarlara kadar her şey için yepyeni çerçevelere dönüşerek paradan daha fazlası olabilirler.

Bir altcoin, benzersiz bir şekilde üretken bir şey yapmak için Bitcoin'in kurallarını genellikle yeterince değiştirir ve belirli bir uygulamaya sahip olabilir.

Solarcoin gibi bazı madeni paralar, güneş enerjisi üretimi için bir değişim birimi olarak tasarlanmıştır. Namecoin gibi diğerleri, İnternette yeni bir alan adları sisteminin temelini oluşturdu.

Sabit paralar



Stablecoinler, değerlerini temel bir endekse, emtiaya veya güvenliğe bağlayarak kripto para biriminin oynaklığıyla mücadele etmek için tasarlanmış altcoinlerdir. Tether , stabilcoin'e bir örnektir; Libra , Facebook tarafından geliştirilmekte olan bir stabilcoindir.

Dijital belirteçler

Dijital belirteç olarak işlev gören altcoinler, temel bir blok zinciri platformu tarafından desteklenir. Örneğin Tether, Ethereum ve diğer blok zincirleri üzerine inşa edildiği için dijital bir token olarak da düşünülebilir?

Bazı yatırımcılar birbirleriyle de altcoin takası yaparak getiri elde etmeye çalışırlar, ancak bu bir yatırım olarak risklidir. Sanal para birimleri, sizi fiyat manipülasyonuna, dolandırıcılığa ve diğer sorunlara karşı savunmasız bırakan, düzenlenmemiş borsalarda işlem yapar.

Temel Çıkarımlar