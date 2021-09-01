Alsancak Stadı'nda çimler tamam
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Alsancak Stadı'nda çimler tamam

Alsancak Stadı'nda çimler tamam
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

İzmir'de futbol kamuoyunun yeniden inşaatının bitmesini dört gözle beklediği Alsancak Stadı'nda çim serim işlemleri de tamamlandı.

İzmir'de futbol kamuoyunun yeniden inşaatının bitmesini dört gözle beklediği Alsancak Stadı'nda çim serim işlemleri de tamamlandı. 2014 yılında depreme dayanıksız raporu almasının ardından 2015'te yıkılan ve aynı yerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeniden inşaa edilen UEFA standartlarındaki stadyumda altyapı ve çevre düzenlemesi işlemleri biterken, önümüzdeki süreçte aydınlatma ve ses sistemi ile koltuk montajlarına başlanması planlanıyor. Yetkili firmanın teslim tarihi 11 Kasım olmasına rağmen bu tarihten önce Alsancak Stadı'nı tamamlamak için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Alsancak Stadı'nın 14 bin kişi kapasiteli olacağı öğrenilirken, misafir seyirci tribünü yüzde 5 oranında 700 kişilik yapılacak. Hibrit çimler için ultraviyole güneş ışığı panelleri de önümüzdeki günlerde temin edilecek. Yapılan iki ihale sonrası yaklaşık 130 milyon TL maliyetle yeniden inşaa edilen Alsancak Stadı'nda son olarak ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından elektronik bilet sistemi kurulacak. Stadyumun 10 locası, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra UEFA ofisleri, 100 kişilik çok amaçlı salonu ve yeme-içme alanları bulunuyor.


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Alsancak Stadı'nda çimler tamam
Alsancak Stadı'nda çimler tamam
Alsancak Stadı'nda çimler tamam

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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