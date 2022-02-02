Alperen Şengün, NBA All-Star Rising Stars maçında oynayacak
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NBA All-Star etkinlikleri kapsamında oynanacak Rising Stars (Yükselen Yıldızlar) maçında Houston Rockets formasını giyen milli basketbolcu Alperen Şengün çaylaklar takımı kadrosunda yer aldı.
NBA All- Star etkinlikleri kapsamında oynanacak Rising Stars (Yükselen Yıldızlar) maçında Houston Rockets formasını giyen milli basketbolcu Alperen Şengün çaylaklar takımı kadrosunda yer aldı.
Bu yıl ABD'nin Cleveland şehrinde düzenlenecek NBA All Star hafta sonu etkinliklerinin ilk gününde oynanacak 'Yükselen Yıldızlar' maçında forma giyecek isimler belli oldu. NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Batı Konferansı takımlarından Houston Rockets formasını giyen milli basketbolcu Alperen Şengün çaylaklar takımı kadrosunda yer aldı. Alperen bu sezon 8.6 sayı, 4.5 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.
Bu etkinlikte o sezon ilk kez NBA'de yer alan basketbolcular ile ligde ikincisi senesini geçiren basketbolcular karşı karşıya geliyor.
Yükselen Yıldızlar maçında takımların kadroları şöyle:
Çaylaklar
Scottie Barnes - Toronto Raptors
Cade Cunningham - Detroit Pistons
Ayo Dosunmu - Chicago Bulls
Chris Duarte - Indiana Pacers
Josh Giddey - Oklahoma City Thunder
Jalen Green - Houston Rockets
Herbert Jones - New Orleans Pelicans
Davion Mitchell - Sacramento Kings
Evan Mobley - Cleveland Cavaliers
Alperen Şengün - Houston Rockets
Jalen Suggs - Orlando Magic
Franz Wagner - Orlando Magic
İkinci senesini oynayan basketbolcular
Precious Achiuwa - Toronto Raptors
Cole Anthony - Orlando Magic
LaMelo Ball - Charlotte Hornets
Desmond Bane - Memphis Grizzlies
Saddiq Bey - Detroit Pistons
Anthony Edwards - Minnesota Timberwolves
Tyrese Haliburton - Sacramento Kings
Tyrese Maxey - Philadelphia 76ers
Jaden McDaniels - Minnesota Timberwolves
Isaac Okoro - Cleveland Cavaliers
Isaiah Stewart - Detroit Pistons
Jae'Sean Tate - Houston Rockets
G-League'den seçilen oyuncular:
MarJon Beauchamp
Dyson Daniels
Jaden Hardy
Scott Henderson - İSTANBUL