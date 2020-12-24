Alpedo'ya yılın başarılı dondurma marka ödülü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Alpedo'ya yılın başarılı dondurma marka ödülü

24.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:37
Alpedo'ya yılın başarılı dondurma marka ödülü

Kahramanmaraş'ta Kervan Pastanelerinin markası olan Alpedo, yılın en başarılı dondurma markası ödülünü aldı.

Kahramanmaraş'ta Kervan Pastanelerinin markası olan Alpedo, yılın en başarılı dondurma markası ödülünü aldı. Pek çok ünlü ismin katıldığı ödül töreninde Alpedo adına ödülü Sami Kervancıoğlu aldı.

İstanbul'da Profilo AVM Kültür Merkezi'nde yapılan ödül töreninde 2020 yılında alanında en başarılı olan kişi ve kurumlara ödülleri verildi. Ödül töreninde Kahramanmaraş adına "Yılın En iyi dondurma Markası" ödülünü Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu aldı.

Kervancıoğlu ödül treninde yaptığı konuşmada, "Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Aslında ödül törenine dondurmamızla gelecektik ancak korona virüs tedbirleri nedeniyle yiyecek içecek yasak olduğu için getiremedik. Bizlerde Kahramanmaraş Alpedo olarak bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Alpedo'ya yılın başarılı dondurma marka ödülü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İsmail Demir Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Burak Özçivit Seren Serengil Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Okan Buruk Ersun Yanal Hüseyin Göçek Mbwana Samatta
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alpedo'ya yılın başarılı dondurma marka ödülü | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 17:43:00. #1.15#
title