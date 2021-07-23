Almanya'ya 3 gol atan Richarlison, Ronaldo benzetmesini gerçek sanınca o kötü imajdan yaptı
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Almanya'ya 3 gol atan Richarlison, Ronaldo benzetmesini gerçek sanınca o kötü imajdan yaptı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Tokyo Olimpiyatları'nda Brezilya'nın Almanya'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapan Richarlison, Fenomen Ronaldo benzetmelerini gerçek sandı. Everton'da top koşturan Richarlison, Ronaldo'nun 2002 Dünya Kupası'nda yaptığı saç modelini kendisine uyguladı. Ronaldo da o model için, "Örnek olduğum herkesten özür dilerim. Çok kötü modeldi" ifadelerini kullanmıştı.

24 yaşındaki forvet Richarlison, kendisini Brezilya'nın Ronaldo'su olarak görmeye başladı. Everton'da geçen sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Richarlison, Tokyo Olimpiyatları'ndaki Almanya maçında hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada kendisine şaka amaçlı olarak 'Ronaldo' benzetmesi yapılınca o da bunu gerçeğe döktü.

Almanya'ya 3 gol atan Richarlison, Ronaldo benzetmesini gerçek sanınca o kötü imajdan yaptı

SAÇLARININ ÖNÜNÜ BIRAKTI

Richarlison, Ronaldo'nun 2002 Dünya Kupası'nda yaptığı o ilginç modeli kendisine uyguladı ve bunu sosyal medyadan paylaştı. Futbolseverler Richarlison'un yeni imajıyla alay etti.

Almanya'ya 3 gol atan Richarlison, Ronaldo benzetmesini gerçek sanınca o kötü imajdan yaptı

RONALDO BİLE DALGA GEÇTİ

Fenomen Ronaldo, bu saç modeli hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: Gerçekten rezaletti. Örnek olduğum herkesten özür dilerim. Bu saçı çocuklarına yaptıran annelerden de çok özür dilerim.

Almanya'ya 3 gol atan Richarlison, Ronaldo benzetmesini gerçek sanınca o kötü imajdan yaptı
Dünya Kupası tadında maç! Tokyo Olimpiyatları'nda Brezilya, Almanya'yı 4-2'lik skorla geçti
Dünya Kupası tadında maç! Tokyo Olimpiyatları'nda Brezilya, Almanya'yı 4-2'lik skorla geçti
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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