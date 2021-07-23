Almanya'ya 3 gol atan Richarlison, Ronaldo benzetmesini gerçek sanınca o kötü imajdan yaptı

Tokyo Olimpiyatları'nda Brezilya'nın Almanya'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapan Richarlison, Fenomen Ronaldo benzetmelerini gerçek sandı. Everton'da top koşturan Richarlison, Ronaldo'nun 2002 Dünya Kupası'nda yaptığı saç modelini kendisine uyguladı. Ronaldo da o model için, "Örnek olduğum herkesten özür dilerim. Çok kötü modeldi" ifadelerini kullanmıştı.

24 yaşındaki forvet Richarlison, kendisini Brezilya'nın Ronaldo'su olarak görmeye başladı. Everton'da geçen sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Richarlison, Tokyo Olimpiyatları'ndaki Almanya maçında hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada kendisine şaka amaçlı olarak 'Ronaldo' benzetmesi yapılınca o da bunu gerçeğe döktü.

SAÇLARININ ÖNÜNÜ BIRAKTI

Richarlison, Ronaldo'nun 2002 Dünya Kupası'nda yaptığı o ilginç modeli kendisine uyguladı ve bunu sosyal medyadan paylaştı. Futbolseverler Richarlison'un yeni imajıyla alay etti.

RONALDO BİLE DALGA GEÇTİ

Fenomen Ronaldo, bu saç modeli hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: Gerçekten rezaletti. Örnek olduğum herkesten özür dilerim. Bu saçı çocuklarına yaptıran annelerden de çok özür dilerim.