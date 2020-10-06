Almanya Teknik Direktörü Löw: Fenerbahçe her zaman kalbimde
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Almanya Teknik Direktörü Löw: Fenerbahçe her zaman kalbimde

06.10.2020 20:58 | Son Güncelleme: 06.10.2020 21:13

Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulunan Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Türkiye'deki anılarından bahsetti ve Fenerbahçe'nin kalbinde ayrı bir yeri olduğunu belirtti. Löw, 1998-99 sezonunda sarı lacivertli kulübü çalıştırmıştı.

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Joachim Löw, "Türkiye'de her zaman güzel anılarım var. Güzel zamanlar geçirdim. Genç bir teknik direktör olarak Türkiye'de görev yapmıştım. Futbolda ileride ne olur bilinmez ama Türkiye'yi seviyorum. Türkiye her zaman kalbimde ve aklımda." dedi.

Alman teknik adam, "Bilhassa Fenerbahçe her zaman kalbimde. Fenerbahçe'nin kalbimde her zaman ayrı bir yeri var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

41 MAÇTA FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA YER ALDI

60 yaşındaki teknik direktör, 1998-99 sezonda Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve sarı lacivertlilerle çıktığı toplam 41 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetlik performans sergilemişti.

Almanya Teknik Direktörü Löw: Fenerbahçe her zaman kalbimde
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