Almanya'nın EURO 2020 Son 16 Turu'nda rakibi İngiltere oldu

EURO 2020 F Grubu'nda kıran kırana geçen maçta Almanya ile Macaristan 2-2 berabere kaldı. Bir üst tura yükselen Panzerlerin son 16'da rakibi İngiltere oldu.

EURO 2020 F Grubu maçında Almanya ile Macaristan, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.2-2'lik eşitlikle sona eren karşılaşmanın sonunda Panzerler grubu lider bitirdi.

ATTILA SZALAI 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Karşılaşmaya Macaristan adeta sürpriz bir golle başladı. 11. dakikada Adam Szalai'nin golüyle öne geçen Macaristan ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda etkisini artıran Almanya 58. dakikada Havertz'in golüyle maça eşitliği getirdi. 68. dakikada Schafer yeniden Macaristan öne geçti anca Goretzka 84'te eşitliği yeniden getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi. Macaristan'da Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Bu beraberliğin ardından Almanya puanını 4 yaptı ve grupta üçüncü oldu. Macaristan 1 puanla grubu son sırada tamamladı. Almanya son 16 Turu'nda İngiltere ile Wembley'de karşılaşacak.