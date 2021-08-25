Almanya Kupası ilk tur maçında Bayern Münih, Bremer SV'yi 12-0 yendi! 24 yıl sonra bir ilk yaşandı

Bayern Münih, Almanya Kupası ilk tur maçında Bremer SV'yi 12-0 yendi. Alman devi, 1997 yılından bu yana en farklı galibiyetini aldı. Öte yandan ilk tur kuraları çekildiğinde Bayern Münih'le eşleştikleri için büyük sevinç yaşayan Bremer SV takımının o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.