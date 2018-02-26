Almanya Hükümeti, Geely'nin Mercedes'ten Hisse Alma Teklifini İnceleyecek

Almanya Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries, Çinli Geely'nin Alman otomotiv markası Daimler'in yüzde 10'unu satın alma kararını incelemeye alacaklarını söyledi. Stuttgarter Zeitung gazetesine konuşan Zypries, "Bu durumu yakından incelememiz gerekiyor. Bu durumun açıklanmaya ihtiyacı var" dedi.

"RAKİBİNİN YÖNETİM KURULUNDA OLMASI SORUN OLABİLİR"

Zypries, Daimler'in rakibi olan Geely'den bir temsilcinin Alman şirketin yönetim kurulunda yer almasının sorun olabileceğini ifade etti.

Zypries, iş dünyası gazetesi Handelsblatt'a açıklamasında da, Almanya'nın açık bir ekonomiye sahip olduğunu, ancak bu açıklığın endüstriyel ve siyasi çıkarları için başka ülkeler tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini de ifade etti.

YÜZDE 10 HİSSESİNİ SATIN ALMAK İSTEMİŞTİ

Çinli otomotiv devi Geely'nin kurucusu Li Shufu'nun, Alman Daimler'in yüzde 10 hissesini satın alarak şirketin en büyük hissedarı olduğu açıklanmıştı. Li'nin Mercedes'in sahibi olan Daimler'in yüzde 10 hissesini 9 milyar dolara satın aldığı bildirilmişti.