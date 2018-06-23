Almanya, Geriye Düştüğü Maçta İsveç'i Son Dakika Golüyle 2-1 Yendi

Rusya'daki 2018 Dünya Kupasına son şampiyon unvanıyla gelen Almanya, F Grubu'nda çıktığı ikinci mücadelede galibiyeti son saniyelerde kurtardı.

Soçi'deki Fişt Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta İsveç ile kozlarını paylaşan Panzerler, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İSVEÇ, TOİVONEN İLE ÖNE GEÇTİ

Mücadelede gol perdesini açan taraf, 32'nci dakikada İsveç oldu. Viktor Claesson'un ortasında topu Manuel Neuer'in üzerinden aşıran Ola Toivonen, takımını 1-0 öne geçiren golü attı ve ilk yarı da bu skorla sona erdi.

REUS BERABERLİĞİ GETİRDİ

İkinci yarıda beraberlik sayısını bulabilmek için rakip kalede baskısını arttıran Almanlar, aradıkları golü 48'de Marco Reus ile buldu.

Sol kanattan yapılan ortada eski Beşiktaşlı Mario Gomez'den seken topu iyi değerlendiren Reus, topu filelerle buluşturarak takımına beraberliği getirdi.

Dakikalar 82'yi gösterirken Jerome Boateng, yaptığı sert faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

TONI KROSS SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Duraklamanın son dakikasında sol kanattan bir serbest vuruş kazanan Almanlar, Toni Kroos'un frikikten attığı müthiş golle üç puanın sahibi oldu