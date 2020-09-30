Almanya Futbol Federasyonu, rakibine tüküren Ozan Kabak'a toplamda 5 maç ceza verdi
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Almanya Futbol Federasyonu, rakibine tüküren Ozan Kabak'a toplamda 5 maç ceza verdi

30.09.2020 15:54 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:45

Schalke'de forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, rakibi Ludwig Augustinsson'a tükürdüğü gerekçesiyle 4 maç ve kırmızı kart gördüğü için de 1 maç olmak üzere toplamda 5 maç men ve 15 bin euro para cezası aldı. Ozan'ın hareketi hakemin raporunda yer almadı ve milli futbolcuya 4 maçlık men cezası TV görüntüleri izlenerek verildi.

Almanya Futbol Federasyonu, Schalke 04'ün Werder Bremen ile oynadığı maçta rakibi Ludwig Augustinsson'a tükürdüğü gerekçesiyle milli futbolcu Ozan Kabak'a toplamda 5 maç ceza verdi.

Alman ekibinden yapılan açıklamada genç futbolcuya, rakibine fiili saldırı teşebbüsü ve ağır sportmenlik dışı hareketi nedeniyle 4 maç, kırmızı kart görmesinden dolayı da 1 maç olmak üzere toplamda 5 maç ve 15 bin euro para cezası verildi.

TELEVİZYON GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

Mücadelenin hakemi Markus Schmidt, maçın ardından hazırladığı raporda Ozan'ın rakibine tükürdüğünü görmediğini belirtirken federasyonun kontrol komitesi, televizyon görüntülerini izledikten sonra 20 yaşındaki oyuncunun hareketini tespit etti ve disiplin soruşturması başlattı.

Karar federasyonca onanırken, milli oyuncu Schalke'nin Leipzig, Union Berlin, Borussia Dortmund, Stuttgart ve Mainz maçlarında forma giyemeyecek.

Almanya Futbol Federasyonu, rakibine tüküren Ozan Kabak'a toplamda 5 maç ceza verdi
Haber Yorumları (2)
6S: ne de olsa 6s nin kültürünü almış !!!!
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KUDURUK: ELİNE İKİ KURUŞ GEÇİNCE GUDURDU HEMEN
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