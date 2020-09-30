Almanya Futbol Federasyonu, rakibine tüküren Ozan Kabak'a toplamda 5 maç ceza verdi

Schalke'de forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, rakibi Ludwig Augustinsson'a tükürdüğü gerekçesiyle 4 maç ve kırmızı kart gördüğü için de 1 maç olmak üzere toplamda 5 maç men ve 15 bin euro para cezası aldı. Ozan'ın hareketi hakemin raporunda yer almadı ve milli futbolcuya 4 maçlık men cezası TV görüntüleri izlenerek verildi.