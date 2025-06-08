Uluslar Ligi'nde haftanın en önemli maçlarından Almanya Fransa maçı öncesi Almanya Fransa maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Almanya Fransa maçına saatler kaldı. Peki, Almanya Fransa tek maç mı, rövanşı var mı?

ALMANYA FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Almanya ve Fransa, karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi 3'üncülük maçı, Riga'da, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.

ALMANYAFRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, TV8, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ALMANYA FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya Fransa maçı, 8 Haziran Pazar günü oynanacak.

Almanya Fransa maçı, saat 16:00'da başlayacak.

ALMANYA FRANSA MAÇI KAÇ KAÇ?

Almanya Fransa maçı henüz başlamadı.

ALMANYA FRANSA TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Almanya Fransa maçı tek maç olarak oynanacak.