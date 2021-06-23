Almanya, Fransa, Portekiz gruptan çıkar mı? Euro 2020 F grubu puan durumu nasıl? Gruptan hangi takımlar üst tura çıktı?
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Almanya, Fransa, Portekiz gruptan çıkar mı? Euro 2020 F grubu puan durumu nasıl? Gruptan hangi takımlar üst tura çıktı?

Almanya, Fransa, Portekiz gruptan çıkar mı? Euro 2020 F grubu puan durumu nasıl? Gruptan hangi takımlar üst tura çıktı?
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Euro 2020 grup maçları sona ermek üzere. Hangi takım kiminle eşleşti merak ediliyor. Bu takımlardan bazıları da Almanya, Fransa, Portekiz oldu. Peki, Euro 2020'de Almanya gruptan çıktı mı? Portekiz gruptan çıkar mı? Fransa gruptan çıkar mı? Euro 2020 2. tur eşleşmeleri nasıl olacak?

Euro 2020'de eşleşmesi merak edilen takımlar arasında Almanya, Fransa, Portekiz geliyor. Peki, Almanya hangi takımla eşleşecek? Fransa hangi takımla eşleşecek? Portekiz hangi takımla eşleşecek? Almanya, Fransa, Portekiz gruptan çıkar mı? Euro 2020 F grubu puan durumu nasıl? Gruptan hangi takımlar üst tura çıktı?

EURO 2020 2. TUR KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şuanda grup maçları oynanmaya devam ediyor. 2. tur mücadeleleri 26 Haziran Cumartesi günü başlayacaktır.

EURO 2020'DE İKİNCİ TURDA HANGİ TAKIM KİMLE OYNAYACAK?

Eşleşmeler şu şekilde olacaktır:

- 1. Maç: B grubu 1.si - A/D/E/F grup 3.sü

- 2. Maç: A grubu 1.si - C grubu 2.si

- 3. Maç: F grubu 1.si - A/B/C grup 3.sü

- 4. Maç: D grubu 2.si - E grubu 2.si

- 5. Maç: E grubu 1.si - A/B/C/D grup 3.sü

- 6. Maç: D grubu 1.si - F grubu 2.si

- 7. Maç: C grubu 1.si - D/E/F grup 3.sü

- 8. Maç: A grubu 2.si - B grubu 2.si

EURO 2020 F GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU | HANGİ TAKIMLAR GRUPTAN ÇIKAR?

  • Fransa - 4 puan
  • Portekiz - 3 puan
  • Almanya - 3 puan
  • Macaristan - 1 puan

ALMANYA, PORTEKİZ, FRANSA HANGİ TAKIM GRUPTAN ÇIKAR?

Gruptaki puan durumuna baktığımızda Fransa ve Portekiz avantajlı gözüküyor. Fakat son maçlar şu şekilde:

- Portekiz-Fransa

- Almanya-Macaristan

Haliyle bu maçlarda Almanya'nın 3 puan alabileceği düşünülüyor. Bu bakımdan Almanya 6 puanla grubu lider tamamlayabilir. Diğer taraftan Portekiz-Fransa maçı berabere biterse Almanya ve Fransa grubu lider tamamlamış olurlar. Portekiz ise büyük bir ihtimalle en iyi 3. olan 4 takım arasına girerek adını bir üst tura yazdırabilir. Tabii ki bunlar tamamen ihtimaller. Maçlar bugün oynanacak. Bugünün sonucunda 2. tur eşleşmeleri belli olmuş olacaktır.

Eşleşme nasıl olacak?

F grubu 1. si A/B/C grup 3.sü

F grubu 2. si D grubunun 1. si ile eşleşecek.

F grubu 3. sü ise B veya C grubu 1. si ile eşleşecektir.

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