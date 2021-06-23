Almanya, Fransa, Portekiz gruptan çıkar mı? Euro 2020 F grubu puan durumu nasıl? Gruptan hangi takımlar üst tura çıktı?

Euro 2020 grup maçları sona ermek üzere. Hangi takım kiminle eşleşti merak ediliyor. Bu takımlardan bazıları da Almanya, Fransa, Portekiz oldu. Peki, Euro 2020'de Almanya gruptan çıktı mı? Portekiz gruptan çıkar mı? Fransa gruptan çıkar mı? Euro 2020 2. tur eşleşmeleri nasıl olacak?