Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklandı.
19.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:39
Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklandı.
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Kaynak: Dunya.com