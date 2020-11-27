Almanya plastik poşet kullanımını yasaklıyor
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Almanya plastik poşet kullanımını yasaklıyor

27.11.2020 08:03 | Son Güncelleme: 27.11.2020 10:42

Almanya'da tek kullanımlık plastik poşet kullanımı 2022'den itibaren yasaklanacak. Ülkede ince plastik poşetler ise Türkiye'de olduğu gibi yasaktan muaf tutulacak.

Almanya'da Federal Meclis'in aldığı kararla, Ocak 2022'den itibaren marketlerde plastik poşet kullanımı yasak olacak. Meyve ve sebze bölümünde bulunan ince plastik poşetlerin ise karardan muaf tutulacağı açıklandı.

"KAYNAK İSRAFININ ÖZÜDÜR"

Çevre Bakanı Svenja Schulze, "Plastik poşet kaynak israfının özüdür" dedi. Schulze, plastik poşet yerine alışveriş sepetleri ve yıkanabilir bez torbaların iyi alternatifler olduğunu söyledi.

WWF: UYGULAMA SEMBOLİK

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ise yasağının sembolik olduğunu ve ülkede kullanılan plastik poşetlerin tüm plastik kullanımının yüzde birini kapsadığını belirtti.

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Almanya plastik poşet kullanımını yasaklıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
NAMYELÜS: Şimdi birileri ''''Plastik poşet kullanma özgürlüğümüz engellenemez'''' diye gösteri yapacak mı?
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500
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