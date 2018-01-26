Almanya'da 'Irkçı Tişört' Baskınları

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde (KRV) polisin yaptığı baskınlar sonucunda, Nazi Almanyasını hatırlatan sembol ve ırkçı söylemlerin bulunduğu yazı ve baskılar içeren tişörtler ele geçirildi.

KRV eyaletinin Düsseldorf şehrinde düzenlenen baskınlarda, üzerinde Nazi Almanyasını hatırlatan sembol ve sloganlardan oluşan tişörtler ele geçirildi. Tişörtlerdeki yazı karakterinin Nazi döneminde kullanılan sembol ile aynı olduğu, sloganların da ırkçı ifadeler içerdiği belirtildi.

Üzerinde "Sadakat, kan ve onur" gibi anlam taşıyan tişörtlerin hangi amaçla basıldığı bilinmiyor. Savcılık, geçtiğimiz haftalarda da buna benzer operasyonlar yapıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Söz konusu Gotik yazı tipi, Adolf Hitler'in "Kavgam" kitabının önsözünde kullanılmış, daha sonra yasaklanmıştı. - DUSSELDORF