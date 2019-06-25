Almanya'da 2030'a kadar 7 bin şarj istasyonu planı

Almanya 2030 yılına kadar 10 milyon elektrikli otomobil için 7 bin şarj istasyonu kurmayı planlıyor.

Alman hükümeti ve otomotiv endüstrisi, elektrikli araçlar için şarj şebekesinin genişletilmesi kapsamında Başbakan Angela Merkel'in başkanlığında yeni bir eylem planı üzerinde çalışma başlattı. Öncelikli olarak ek şarj istasyonlarının inşası konusunda hükümet ve sektör temsilcileri arasında anlaşma sağlandı.

Otomotiv Temsilcileri Derneği (VDA) Başkanı Bernhard Mattes, 2030 yılına kadar 7 ila 10,5 milyon elektrikli aracın yolda olacağını hatırlatarak, Almanya'daki elektrikli araçlar için şarj şebekesinin genişletilmesi gerektiğini söyledi. Mattes, bunun için federal ve eyalet hükümetlerinin daha fazla destek vermesini istedi.

Şansölye Angela Merkel ile yapılan üç saatlik toplantıya, VW patronu Herbert Diess ve BMW patronu Harald Krüger de katıldı. Toplantıda ayrıca CDU Ekonomik İşler Bakanı Peter Altmaier, SPD Çevre Bakanı Svenja Schulze ve SPD Maliye Bakanı Olaf Scholz da hazır bulundu.

Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi'nden (KBA) edinilen rakamlara göre, 1 Ocak 2019 itibariyle elektrikli otomobil sayısı 83 bin, hibrit otomobil sayısı 341 bin oldu Almanya'da toplam 47,1 milyon binek otomobil trafikte bulunuyor. - BERLİN

Kaynak: İHA