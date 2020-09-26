Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu

Çocuk yaşta görme yetisini kaybetmeye başlayan ve şu anda sadece yüzde üç oranında görebilen 26 yaşındaki Alman yüzücü Elena Krawzow, Playboy dergisine üstsüz poz verdi. Krawzow böylece, Playboy'a üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu.

Gözleri sadece yüzde üç gören 26 yaşındaki Rus kökenli Alman yüzücü Elena Krawzow, Playboy dergisine üstsüz poz veren ilk engelli yüzücü olarak tarihe geçti.

Çekimlerin iki gün sürdüğünü söyleyen Krawzow, bu iki günün çok iyi geçtiğini, hep model olmayı hayal ettiğini ve bu fırsatı geri çeviremediği için dergiye üstsüz poz vermeyi kabul ettiğini söyledi.

GÖRME KAYBI 7 YAŞINDA BAŞLADI

Krawzow, kendisini takip eden yüzme taraftarlarının pozlarını gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ama genel anlamda çok olumlu tepkiler aldığını ve durumun kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. 7 yaşında gözlerinde yavaş yavaş görme kaybı başlayan Krawzow, şu anda yüzde 3 oranında görebiliyor.

OLİMPİYATLARDA GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Kazakistan'da doğup Rusya'da büyüyen Krawzow, 2009 yılında 16 yaşındayken Nuremberg takımının daveti üzerine eğitimlere katılıp yüzme kariyerine başladı. Krawzov 2012 yılında Londra'da kazandığı gümüş madalyalaya adından söz ettirdi.