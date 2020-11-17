Alman yorumcular, Messi'ye benzettikleri F.Bahçeli Ömer Faruk'u Schalke'ye önerdiler

Almanya, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'ı konuşuyor. Bir Alman kanalında yayınlanan spor programında yorumcular, L,onel Messi'ye benzettikleri Ömer'in Schalke 04 için uygun bir transfer olabileceğini söylediler.

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, Almanya'da gündem oldu.

Camiada, Fenerbahçe altyapısında yetişen ve çok fazla forma şansı bulamadığı için sarı lacivertli kulüpten ayrılan Merih Demiral'da yaşanan durumun bir benzerinin Ömer Faruk Beyaz'da yaşanacağı endişesi hakim.

Bilindiği gibi Avrupa devlerinin peşinde olduğu Ömer Faruk Beyaz'ın, forma şansı bulamadığı gerekçesiyle sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmadığı iddia ediliyor.

Her pazartesi Almanya saati ile 18:00-18:30 arası yapılan programda transfer piyasasındaki güncel spekülasyonlara, gelişmelere ışık tutularken genç oyuncular da scouting raporları üzerinden seyircilere tanıtılıyor.

"TÜRK MESSİ"

Sky Sport transfer uzmanları, Beyaz'ın müthiş bir yetenek ve raporlarının çok iyi olduğunu belirtirken Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek genç oyuncunun Bundesliga, özellikle de bu tip oyunculara ihtiyacı olan Schalke için ideal olabileceğini ifade ettiler.

"Müthiş bir oyun görüşü var ve takımın hücumuna inanılmaz etki yapıyor" diyen program yorumcuları Beyaz'ı 'Türk Messi' olarak nitelendirdi.

2 SEZON ÖNCE F.BAHÇE İLE SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Fenerbahçe iki sezon önce Ömer Faruk Beyaz'la profesyonel sözleşme imzalamış, sözleşme ve doğum günü kutlamasına Ali Koç, dönemin sportif direktörü Damien Comolli ve yöneticiler katılmıştı.

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde takımda forma şansı bulan 16 yaşındaki genç yıldız adayına en büyük jest Emre Belözoğlu'ndan geldi. Fenerbahçe'de futbolu bırakan Emre Belözoğlu, son Rizespor maçının 64. dakikasında oyundan çıkarken kaptanlık bandını 16 yaşındaki genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'a teslim etmişti.