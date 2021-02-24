Alman sporcuların boykotu sonrası Katar, plaj voleybolcularının kıyafetlerine karışmama kararı aldı
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Alman sporcuların boykotu sonrası Katar, plaj voleybolcularının kıyafetlerine karışmama kararı aldı

24.02.2021 19:25 | Son Güncelleme: 24.02.2021 19:40
Alman sporcuların boykotu sonrası Katar, plaj voleybolcularının kıyafetlerine karışmama kararı aldı

Katar'da düzenlenecek olan FIVB Doha Open Plaj Voleybolu Turnuvası öncesi yaşanan bikini krizi sona erdi. Turnuvada sporcuların bikini yerine gömlek ve uzun pantolon giymelerini isteyen Katar, Alman sporcuların boykot kararının ardından geri adım attı ve sporcuların kıyafetlerine karışmama kararı aldı.

Katar'da 8-12 Mart'ta Başkent Doha'da düzenlenecek FIVB Doha Open Plaj Voleybolu Turnuvası öncesi kadın sporcuların bikini giymesine izin verilmeyeceği belirtilmişti. Yedi yıldır erkekler turnuvası düzenleyen Katar, ilk kez düzenleyeceği kadınlar turnuvası öncesi bikini krizi yaşanmasına neden olmuştu. Katar, kadın sporcuların bikini yerine gömlek ve uzun pantolon giymeleri talep etmişti.

"NE GİYECEĞİMİZE KARIŞMALARINI İSTEMİYORUZ"

Almanya Kadın Plaj Voleybolu Takımı sporcuları Karla Borger ve Julia Sude, bikini giymelerinin yasaklanmasına tepki göstermiş ve boykot kararı alarak turnuvaya katılmayacaklarını açıklamıştı. Borger, Almanya'da yayın yapan Deutschlandfunk radyosuna yaptığı konuşmada "İşimizi yapmak için oraya gideceğiz. Ama maçta kullandığımız kıyafetlerimizi giymemiz engelleniyor. Katar, sporcuların ne giyeceğine karışan tek ülke ve işimizi nasıl yapacağımızın söylendiği tek turnuva… Bunu istemiyoruz" demişti.

YAPILAN GÖRÜŞMELER OLUMLU SONUÇLANDI

İki yıldızın boykot kararının ardından Katar Voleybol Federasyonu (QVA) ile irtibata geçen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), bikini yasağının kaldırılmasını talep etti. Yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve Katar, turnuva kurallarında değişikliğe gitti ve sporcuların kıyafetlerine karışmama kararı aldı. FIVB'den yapılan açıklamada "Görüşmeler sonrasında Katar Voleybol Federasyonu, turnuvada oynayacak kadın sporcuların istedikleri kıyafetle maça çıkabileceğine karar verdi" denildi.

(Sözcü)

Haber Yorumları (2)
MUĞLA EFESİ: MAŞALLAH. . . . .
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YOK YAV: birde karissaydiniz . . . . . ulan bu dünya nereye gidiyor . . .
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500
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