Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı Alman hava yolu şirketi Lufthansa, yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu koronavirüs krizi nedeniyle kapattı. Germanwings'in kapatılmasıyla birlikte yaklaşık 2 bin çalışan işsiz kaldı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs ekonomi sektörünü de olumsuz etkiliyor. Almanya merkezli Lufthansa Havayolları'nın İcra Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda yan kuruluş Germanwings Havayolu şirketinin kapatılmasına karar verildi. Söz konusu karar, yeniden yapılanma paketinin bir parçası olarak ilan edildi. Germanwings'in kapatılmasıyla birlikte yaklaşık 2 bin çalışan işsiz kaldı.

LUFTHANSA FİLOYU KÜÇÜLTÜYOR

Korona krizinden sonra havacılık sektöründe yaşanılan talep düşüşü karşısında grubun 760 uçağından 700 uçağını yere indirerek önlem almasına rağmen krizle baş edebilmek için kapatma kararı alındığı, Lufthansa'nın yan kuruluşları olan diğer hava yolu şirketlerinde de tasarruf için önlemler alınacağı açıklandı. Lufthansa'nın borsadaki hisselerin yılbaşından bu yana yarı yarıya düştüğü belirtilirken gelir eksikliği ve işletme maliyetleri ile ücretli biletlerin geri ödenmesi nedeniyle Lufthansa'nın acilen likiditeye ihtiyacı olduğu aktarıldı.

YILLIK 16 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ BULUNUYORDU

Sendikacılar ve personel temsilcileri Lufthansa'yı korona krizini "kurumsal yeniden yapılandırma" için kullanmakla suçlamıştı. Öte yandan 1996 yılında kurulan Germanwings Havayolları, yıllık 1,8 milyar euro ciro elde ediyordu. Ucuz fiyatlarıyla yolcu taşıyan şirketin yıllık 16 milyon yolcu kapasitesi bulunuyordu.