Alman Commerzbank'tan savaş yorumu: Gerilim tırmanırsa altın yükselmeye devam eder

Altın, dolar ve petrol fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya resmen operasyon başlatmasıyla hareketlendi. Rusya ile Ukrayna arasında sıcak bir çatışma güvenli liman olarak görülen altına talebi artırıyor. Hafta başında bir yılın zirvesini gören ons altın fiyatı dün ılımlı bir havaya bürünerek 1895 dolar seviyelerine geri dönmüştü. Ancak Rusya'nın resmen işgali başlatmasıyla ons altın fiyatı uluslararası piyasalarda 1.970 dolar seviyesini gördü ve son 18 ayın zirvesine çıktı.

YAPTIRIMLARLA YÜKSELİŞ HIZ KESTİ

Rusya'daki savaş riskleri fiyatlandıktan sonra küresel risk iştahının toparlanmasıyla kazançlarının bir kısmını geri veren değerli metal, 1.910 dolar seviyesinde dengelendi. Dün 920 lira seviyesine kadar yükselen altının gram fiyatı ise 860 lira seviyelerinde bulunuyor. Rusya'ya yönelik açıklanan sert yaptırımların ardından risk algısının nispeten yatıştığı ve emtia fiyatlarındaki yükselişin hız kestiği görülüyor.

COMMERZBANK: GERİLİM TIRMANIRSA ALTIN YÜKSELİR

Alman finans kuruluşu Commerzbank'ın stratejistleri, Ukrayna'daki durum giderek daha endişe verici göründüğü için altının daha fazla kazanç elde etmesini bekliyor. "Ukrayna krizi daha da tırmanırsa, artan riskten kaçınma ortamında altına talebin süreceğine inanıyoruz, bu da fiyatının muhtemelen daha fazla kazanç sağlayacağı anlamına geliyor" açıklamasında bulunan bankanın analistlerine göre, güvenli liman olarak altın cazibesini koruyacak.

Sarı metalin riskten kaçmak için tercih edildiğini söyleyen stratejistler, "Hisse senedi piyasaları ve tahvil getirileri düşerken altının fiyatı çıkıyor. Fakat, tıpkı altın gibi güvenli liman olarak görülen ABD doları, altın fiyatlarında daha güçlü yükselişin önüne geçiyor" şeklinde konuşuyor.

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