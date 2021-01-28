Alman basını Mesut Özil'in imza törenindeki açıklamalarına geniş yer verdi
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Alman basını Mesut Özil'in imza törenindeki açıklamalarına geniş yer verdi

28.01.2021 11:12 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:59

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in imza törenindeki açıklamaları Alman basınında geniş yer buldu. Mesut'un "Bir daha Bundesliga'ya dönmeyeceğim" ve "Bir daha asla Almanya Milli Takımı forması giymeyeceğim" açıklamaları, Alman basınında manşetlere çıkarıldı.

Fenerbahçe, Arsenal'dan kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mesut Özil için dün imza töreni düzenlemiş ve törene yerli ve yabancı 132 basın mensubu katılmıştı. Mesut Özil'in açıklamaları Alman basınında da geniş yer buldu. Yıldız oyuncunun Bundesliga ve Almanya Milli Takımı hakkında söyledikleri manşetlere çıktı.

Dünkü toplantıda bir daha Bundesliga'da forma giymeyeceğini ifade eden Mesut'un, özellikle Almanya Milli Takımı hakkında "Ben bir yola girmişsem asla geri dönmem. Almanya Milli Takımı'na başarılar diliyorum. Bir daha asla oynamam" cevabı, Almanya'da büyük yankı uyandırdı.

ALMAN MEDYASI AYRILIK NEDENLERİNE YOĞUNLAŞTI

Mesut Özil'in açıklamalarına yer veren Alman medyası, yıldız futbolcunun milli takımdan ayrılmasının nedenlerine de yer verdi. Mesut, başarısızlıkla sonuçlanın 2018 Dünya Kupası sonrasında milli takımı bıraktığını ve ırkçılık yapanlara karşı korunmadığını belirtmişti.

Yayımlanan haberlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan fotoğrafı Almanya'da büyük tartışmalara neden olan Mesut'un, Karabağ savaşında Azerbaycan askerine destek veren açıklamada bulunması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beğenmesi gibi durumlar nedeniyle Alman kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden olduğu belirtildi.

Alman basını Mesut Özil'in imza törenindeki açıklamalarına geniş yer verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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