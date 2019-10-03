Allyson Felix, Usain Bolt'un altın madalya rekorunu kırdı

03.10.2019 15:58

ABD'li ünlü atlet Allyson Felix,yeni bir rekoru daha kırdı. Ancakbu kez, geçtiğimiz yıl aktif atletizm kariyerini sona erdiren Usain Bolt'un bir rekorunu kırdı. 2005'ten bu yana 12 altın madalya kazanan 4x400 ABD bayrak takımında altın madalya kazanan Allyson Felix, Atletizm Dünya Şampiyonalarında madalya sayısını 12'ye çıkardı.

Erkekler 100 ve 200 metrede dünya rekorlarını elinde tutan Jamaikalı Bolt, dünya şampiyonalarında 11 altın madalya kazanmıştı.

ANNE OLDU GERİ DÖNDÜ

Kadınlar 200 metrede 21.69 ile tarihin en iyi altıncı derecesine sahip olan Allyson Felix, atletizmde 6 olimpiyat altın madalyası olan tek kadın atlet unvanını da elinde bulundururken, Doha'daki başarısı anne olmasının hemen ardından geldi. Felix, 10 ay önce yaptığı doğumun ardından yeniden pistlere dönmüştü.

FELIX'İN ALTIN MADALYALARI

2019 Doha 4x400 m. karışık

2017 Londra 4x400 metre

2017 Londra 4x100 metre

2015 Beijing 400 metre

2011 Daegu 4x100 metre

2011 Daegu 4x400 metre

2009 Berlin 4x400 metre

2009 Berlin 200 metre

2007 Osaka 4x400 metre

2007 Osaka 4x100 metre

2007 Osaka 200 metre

2005 Helsinki 200 metre