Allyson Felix, Usain Bolt'un altın madalya rekorunu kırdı
2005'ten bu yana 12 altın madalya kazanan Allyson Felix, 11 altın madalyası olan erkekler 100 ve 200 metrede dünya rekorlarını elinde tutan eski atlet Usain Bolt'un rekorunu kırdı.
ABD'li ünlü atlet Allyson Felix,yeni bir rekoru daha kırdı. Ancakbu kez, geçtiğimiz yıl aktif atletizm kariyerini sona erdiren Usain Bolt'un bir rekorunu kırdı. 2005'ten bu yana 12 altın madalya kazanan 4x400 ABD bayrak takımında altın madalya kazanan Allyson Felix, Atletizm Dünya Şampiyonalarında madalya sayısını 12'ye çıkardı.
Erkekler 100 ve 200 metrede dünya rekorlarını elinde tutan Jamaikalı Bolt, dünya şampiyonalarında 11 altın madalya kazanmıştı.
ANNE OLDU GERİ DÖNDÜ
Kadınlar 200 metrede 21.69 ile tarihin en iyi altıncı derecesine sahip olan Allyson Felix, atletizmde 6 olimpiyat altın madalyası olan tek kadın atlet unvanını da elinde bulundururken, Doha'daki başarısı anne olmasının hemen ardından geldi. Felix, 10 ay önce yaptığı doğumun ardından yeniden pistlere dönmüştü.
FELIX'İN ALTIN MADALYALARI
2019 Doha 4x400 m. karışık
2017 Londra 4x400 metre
2017 Londra 4x100 metre
2015 Beijing 400 metre
2011 Daegu 4x100 metre
2011 Daegu 4x400 metre
2009 Berlin 4x400 metre
2009 Berlin 200 metre
2007 Osaka 4x400 metre
2007 Osaka 4x100 metre
2007 Osaka 200 metre
2005 Helsinki 200 metre